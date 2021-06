’Thuisisolatie funest voor leerlingen’

Minister De Jonge wilde de scholen niet veilig openstellen maar de kinderen moesten ervoor zorgen dat de ouders thuis bleven. Wat voor gevolgen zal dit hebben voor de (mentale) gezondheid van de kinderen? En wat heeft het al aan leed opgeleverd? Er was destijds al kritiek over deze aanpak maar de experts drukten toch door. Demissionair minister Slob dwingt nu de middelbare scholen om toch nog een paar weken volledig open te gaan, omdat dat goed is voor het sociale en mentale welzijn van de kinderen. De destijds al bekritiseerde aanpak los je niet in weken op, dit gaat jaren duren.

André Leijten,

Marknesse