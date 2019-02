’Eerste Kamer overbodig?’

Met belangstelling zondag bij WNL gekeken naar de discussie met een aantal voorzitters van partijen uit de Eerste Kamer. Dezelfde dag bij een verjaardag werd hierover gediscussieerd en velen vinden met mij dat je daar ook de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer had kunnen zetten. De discussie was niet anders verlopen. Wat is dan dus het doel van de Eerste Kamer? Dat een partij, of iemand daarbinnen, anders stemt dan de collega’s in de Tweede Kamer is een echt grote uitzondering. Dan praten we over ’De nacht van Wiegel’ of ’De nacht van Schmelzer’. Kortom: wat voegt de Eerste Kamer nou nog echt toe aan onze politieke besluitvorming?

Rien van Ast, Uden