’Alles wordt stukken duurder...’

Zeer waarschijnlijk hebben jullie een behoorlijke opleiding genoten, alleen één essentieel onderwerp is vergeten erin te stampen, logisch nadenken. Eén voorbeeld, alle Nederlanders moeten van het gas af en zijn straks aangewezen op elektriciteit. Diverse gemeenten hebben de plannen al klaarliggen, wijk voor wijk, en in 2030 is daardoor iedereen 25.000 euro of meer armer. Maar elders in Europa worden juist gasnetten aangelegd. Met name in Spanje, hele straten worden daar opgebroken, vreemd of juist niet ?

En jullie moeten ons besturen? Verschrikkelijk. Alle 150 leden zijn door de Nederlandse bevolking gekozen met de verwachting dat jullie opkomen voor die bevolking. En wat gebeurt er, elke fractie doet zijn woordje in de meest wollige bewoordingen en probeert elkaar te overtroeven. Of nog erger, ze staan elkaar op een ordinaire wijze de les te lezen, nogmaals schande.

Het zal er wel weer op uitdraaien dat de één voor de ander niet tegen durft te stemmen, bang om voor klimaathater uitgemaakt te worden. En de kiezers ach, die betalen toch wel.

Ik hoop dat er toch enkele partijen zijn die durven te zeggen, ’zo gaat het niet langer’, dit moet stoppen. Maar helaas, het zal wel bij hopen blijven.

J. de Vos, Oostzaan