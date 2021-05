Hamas maakt de Palestijnen alleen maar ongelukkig

Gaza is een bezet gebied, bezet door jihadisten. Israël is na de Holocaust opgericht om een schild te zijn voor Joden. Het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen is in de islamitische wereld niet de grootste of de meest aangrijpende gewelddadige affaire. Anderhalf jaar geleden doodde de Iraanse regering binnen een paar dagen ruim tweeduizend ongewapende protesterende burgers. Afgelopen zaterdag kwamen in Kabul tientallen moskeegangers om het leven bij een jihadistische aanslag.