Uitslag Stelling: ’Kantoorplicht niet goed’

De helft van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is tegen. „Het lijkt me niet logisch om dit te verplichten. Laat mensen er onderling uitkomen. Als je iets wettelijk verplicht kan er gelijk niets meer. Soms moet je gewoon wel eens naar je werkplek toe en dat kan dan niet meer”, zegt een tegenstander. Een ander: „Niet nog meer regels uitvaardigen die niet gehandhaafd kunnen worden. Er zijn al genoeg regels in Nederland.”

Een respondent schrijft: „Het klinkt allemaal mooi maar in de praktijk is het niet zo makkelijk. Ieder bedrijf is anders. Soms heeft samen op kantoor werken met tussenschotten en op 3 meter afstand en goede ventilatie voor een bedrijf productieve meerwaarde. En van productief thuiswerken met kinderen thuis komt vaak niets of onvoldoende terecht.”

De voorstanders vinden dat je, daar waar het kan, thuiswerken moet verplichten. „Er zijn nu te veel plekken waar mensen samenkomen, zo kan het virus blijven doorwoekeren.”

Zestien procent van de besmettingen waarvan de bron te herleiden was, vond plaats op de werkvloer. De meeste respondenten staan daar niet van te kijken. Ook uit de reacties blijkt dat er nog steeds werkgevers zijn die de werknemer verplichten naar het werk te komen. „Ondanks dat ik prima thuis kan werken, moet ik viermaal per week naar kantoor komen. Ben dan ook op kantoor besmet geraakt met corona, samen met vele anderen.”

En: „Mijn zoon wilde thuiswerken maar mocht dat niet. Niemand hield afstand. De Arbeidsinspectie deed niets met zijn melding.” Twee derde van de deelnemers kan geen begrip opbrengen voor dit soort werkgevers.

Nu geldt alleen een dringend advies om thuis te werken. Veel respondenten (51%) vinden dat niet genoeg. „Zolang er geen thuiswerkplicht is nemen werkgevers een loopje met de dringende adviezen”, meent een van hen. Een ander reageert: „Er zijn nu nog steeds bedrijven die het niet nodig vinden, er niet in geloven of hun werknemers niet vertrouwen. Ook zijn er veelal ’jonge’ bedrijven en start-ups die gewoon nog op vrijdagmiddag een borrel houden.”

D66 en GroenLinks hebben een wetsvoorstel ingediend voor het recht op thuiswerken, maar de meerderheid denkt niet dat dit in de praktijk veel effect zal hebben. Een deelnemer merkt op: „Deze mensen moeten dan thuis een fatsoenlijke werkplek hebben met dezelfde faciliteiten als op kantoor. Gaan D66 en GroenLinks dat financieren of laten ze de werkgever ervoor opdraaien?”

De meeste stellingdeelnemers vinden dat mensen die thuis geen goede werkplek hebben toch naar kantoor moeten kunnen. „De thuissituatie is van belang”, vindt een respondent. „Iedere situatie is anders. Belangrijk is dat werknemer en werkgever in contact en in gesprek blijven over de (on)mogelijkheden.” Een ander komt met een goede tip: „Doe net als het bedrijf van mijn man. Laat mensen die niet thuis kunnen werken omdat er bijvoorbeeld vier kinderen rondlopen en er geen ruimte is, een hotelkamer huren om daar te werken. Veel hotels bieden dat goedkoper aan.”