Uitslag stelling: ’Jihadisten niet repatriëren’

Trump dreigt met het vrijlaten van circa 800 jihadisten van Islamitische Staat in Syrië als zij niet door de Europese landen worden teruggehaald en berecht. Slechts vier procent vindt dat Nederland de jihadisten moet ophalen uit het Midden-Oosten. Een voorstander hiervan schrijft: „Ik snap de redenatie van Trump. Wij willen altijd heel graag dat de VS de problemen bestrijden, kunnen blijkbaar niet voorkomen dat onze inwoners naar Syrië vertrekken, maar willen ze vervolgens niet terug. Je kunt de Koerden en de Amerikanen niet altijd opzadelen met onze problemen.”

Dat met het laten gaan van IS-strijders een groot veiligheidsrisico wordt genomen, onderkennen de meeste respondenten. „Door IS-strijders anoniem te laten onderduiken na vrijlating, is dat probleem niet opgelost. Zij zullen naar hun respectievelijke geboortelanden terugkeren en via criminaliteit in hun onderhoud voorzien. Het is beter dat ze een straf krijgen en begeleid worden in hun terugkeer naar de maatschappij”, oppert een voorstander van de stelling. Maar een tegenstander stelt daar tegenover: „Ze terughalen is levensgevaarlijk voor de gemeenschap. En wij draaien weer voor de onkosten op.”

Het gevaar dat jihadisten dan onder de radar terugkeren naar hun geboorteland en daar een aanslag kunnen plegen is een nachtmerriescenario. Toch wordt dat risico wel genomen, maar de meesten denken dat het niet zo’n vaart zal lopen en vermoeden dat de IS-strijders niet zullen worden vrijgelaten. Velen roepen het kabinetRutte op hen alsnog ’tot ongewenst vreemdeling’ te verklaren of ’hun Nederlanderschap in te trekken’. De jihadisten hebben willens en wetens een keuze voor het kalifaat gemaakt. Dan moeten ze ook de consequenties aanvaarden. „Laat Syrië ze maar berechten. En als daar de doodstraf op staat, ’so be it’. Sommigen halen het militaire wetboek erbij en wijzen op de bepaling ’ in vreemde krijgsdienst’ waardoor een IS-strijder strafbaar zou zijn en zijn nationaliteit zou kunnen verliezen. Maar deze bepaling heeft alleen betrekking op staten en niet op strijdgroepen. Of de term aanpassing behoeft en ook voor terroristen in vreemde dienst, in dit geval IS, moet gaan gelden, staat ter discussie.

Ook de IS-bruiden en hun kroost hoeven niet op clementie te rekenen van de meeste respondenten. Hoewel justitieminster Grapperhaus laat onderzoeken of zij kunnen terugkeren, is dit voor het merendeel niet nodig. „Nederland moet de IS-vrouwen en hun kinderen niet terugnemen”, klinkt het resoluut. Onder de tegenstanders is er consensus over berechting van jihadisten in Syrië. Velen menen dat zij gruwelijke misdaden hebben begaan die door het Syrische regime vervolgd moeten worden. „Zij hebben daar mensen afgeslacht”, „ze zijn als stinkende hyena’s tekeergegaan” en „het zijn verschrikkelijke moordenaars” zijn zomaar wat reacties die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Slechts enkelen menen dat ons land zijn verantwoordelijkheid moet nemen om Nederlandse IS’ers terug te halen en te vervolgen.