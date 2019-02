’Iedereen openbaar onderwijs’

In Nederland schijnen veel sektes te zijn, die in theorie allemaal gerechtigd zijn hun eigen school op te richten, zoals er al religieus gerichte scholen bestaan. Dat heet vrijheid van onderwijs. Religieuze partijen zijn als de dood dat hun scholen worden afgepakt.

Echter, als je een objectieve algemene schoolopleiding wil geven aan de jeugd, iets waar ze recht op hebben (!) dan zul je tot het 18e jaar gelijke scholen moeten aanbieden met hetzelfde lesmateriaal en een objectieve kijk op de maatschappij.

Wat ze thuis met de paplepel meekrijgen is de zorg van de ouders. Het zal wat voeten in de aarde hebben, maar het loont de moeite om het te realiseren, wetende dat tegenwoordig het grootste deel van de bevolking in Nederland uit ongelovigen of atheïsten bestaat. Met een groeiend aantal moslims is de keus voor slechts algemeen openbaar onderwijs snel gemaakt. Zelfs onze confessionele politici zullen dat moeten beamen.

A.W. de Haas, Niedorp