Stelling: Compensatie voor hogere energienota

Het kabinet heeft een grote fout gemaakt in het vaststellen van de energieverhoging. We betalen fors meer dan beloofd: in plaats van 180 euro, betalen we gemiddeld 334 euro meer dan in 2018. De oppositie pleit voor een compensatieregeling, maar minister Eric Wiebes (Economische Zaken) voelt vooralsnog niets voor ingrijpen. Hoe denkt u hierover?