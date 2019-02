Brief 3 ’Air France profiteert van KLM’

Dit in tegenstelling tot Air France, die profiteert van de winst van KLM en nu zal Air France nog meer de dienst gaan uitmaken in het fusieverband. In het verleden staakten alle piloten van Air France, toen de Canadese directeur werd benoemd. Kan iemand mij uitleggen, hoe een slecht draaiende luchtvaartmaatschappij, het zo voor het zeggen kan krijgen over een veel beter draaiend bedrijf? Wat hebben de Nederlandse onderhandelaars destijds zich het zand in de ogen laten strooien. Nooit heb ik kunnen begrijpen hoe ze met Fransen in zee zijn gegaan.

Gerard Lefeber, Oegstgeest

