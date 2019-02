’Fusie met Air France slechte keuze’

Air France is al jaren het toonbeeld van onrust, stakingen en een slecht doordacht managementbeleid zonder noemenswaardige innoveringen. Misplaatst haantjesgedrag en dit ten koste van onze nationale trots die in de internationale luchtvaart nog hoog staat aangeschreven. Dat deze fusie een slechte keuze is geweest, moge evident zijn en werd binnen het toenmalige management reeds sterk ontraden. Ik heb 40 jaar voor KLM gewerkt waarvan 20 jaar als verantwoordelijke voor een complex vervoersgebied binnen vracht en passage. Zeer regelmatig zaken gedaan binnen IATA , ICAO ( VN) zonder noemenswaardige inbreng van Air France en haar overheid.

Erwin Deelder, Olst