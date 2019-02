’Gebruik gokgeld voor compensatie’

Zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben daarover een akkoord bereikt. De keerzijde van de medaille is dat bij het online gokken het risico van gokverslaving om de hoek komt kijken. Het zij zo. Want ondanks het feit, dat honderdduizenden mensen een rookverslaving hebben opgebouwd is dat ook nooit een reden geweest om tabaksgebruik te verbieden. Want, de schatkist vaart er wel bij. En dan kijkt de overheid altijd weg. Dan kan alles.

Nu er straks door dat gokken veel meer belastinggeld binnenkomt zou het een mooi gebaar zijn van het kabinet om met dát belastinggeld de belasting op gas-en electriciteit substantieel te verlagen, nu is gebleken, dat de energienota zodanig verkeerd is berekend en hoger uitvalt waardoor deze voor veel mensen onbetaalbaar wordt.

Jan Muijs, Tilburg