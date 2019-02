’Turkse groenteboer zondebok’

Je zou haast aan een Jiskefet grap denken, ware het niet dat Erdogan bloedserieus is en zelf debet aan de stijgende prijzen, omdat hij inflatie een vies woord vindt en de daarmee samenhangende prijsstijging en daling van de Turkse lira nu in de schoenen van de groenteboer schuift. Totaal absurd, omdat het uitgerekend Erdogan is die een dikke vinger in de pap van de Turkse centrale bank heeft en al zijn invloed aanwendt om de rente laag te houden. De sappelende groenteboer treft 0% procent blaam en is een wel heel gemakkelijke zondebok!

Bas Overmars, Amsterdam