’Politici moeten rekentoets maken’

Zo valt de energierekening fors hoger uit door een ’misrekening’ terwijl je voor het uitrekenen van die som bepaald geen raketgeleerde hoeft te zijn. De verbouwing van het Binnenhof gaat maar liefst 72 miljoen euro meer kosten dan begroot en dat terwijl er nog geen nagel in de muur is geslagen. En dan is er nog rekenwonder Jesse Klaver die in de Kamer zonder enige gene beweerde dat een warmtepomp in alle 7 miljoen huizen in Nederland 14 miljard in plaats van 140 miljard euro gaat kosten; een enorme rekenfout van maar liefst 126 miljard euro. Ik zou nog even wachten met de rekentoets afschaffen. Alle politici verplichten om deze rekentoets zelf eerst eens te maken, lijkt me een veel beter idee.

Jan Pronk, Beverwijk