’Rokende hotelgast wordt paria’

Ik wil graag met mijn moeder een paar dagen eruit in een apprtement of hotel ergens aan zee. Nu steekt mijn moeder soms eens een sigaretje graag op, en wil zich deze ’vrijheid’ ook niet laten afpakken. Tot mijn grote verbazing zijn veel accomodaties tegenwoordig geheel rookvrij. Rookvrije kamers, snap ik nog, maar dat zelfs een sigaretje op het balkon niet meer mag, vind ik te gek voor woorden. De rokende gast moet dan maar in weer en wind ergens ver buiten het hotel als een paria een sigaret opsteken?

Pachela, Apeldoorn