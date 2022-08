’Vlag op zijn kop hangen is schandalig’

De boeren en mensen die de boeren steunen, hangen onze nationale driekleur ondersteboven om hun protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet te uiten.

Hoezeer de angst van de boeren daar de dupe van te worden ook te rechtvaardigen is, van onze vlag blijf je af.

Er waren tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze mensen die deze driekleur vijf jaar op de zolder verborgen moesten houden, want zo belangrijk was – en is – dit symbool dat het bezit ervan toen strafbaar was.

Er waren talloze mensen in kampen in het toenmalige Indië die allen één groot verlangen hadden: bevrijd te worden en onze driekleur hijsen!

In die tijd en daarna sneuvelden er velen die onder onze vlag, onder onze driekleur, voor onze vrijheid streden. Dit symbool te kakken te zetten zoals nu gebeurt, is ronduit schandalig.

Gebrek aan kennis van de geschiedenis of de veronachtzaming daarvan, is geen excuus. Het uitblijven van een openlijke veroordeling van de omgekeerde vlag door ons kabinet is een even grote misser. En voor de boeren? Er zijn waardiger vormen van protest. Van ons aller symbool blijf je af.

Reinier Voogd, Limbricht