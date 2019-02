Vertrouwen in politiek neemt af

De politiek kan daar niet mee omgaan. Heel het volk kijkt over hun schouder mee, elk woord en beweging wordt gezien, gehoord en besproken. De bevolking is niet dom. Bij politieke partijen heb je enerzijds de grootste schreeuwers, die de nieuwe media puur als marketingmiddel gebruiken en nergens verantwoording voor nemen. Anderzijds heb je marketingcampagnes met het over ’het eerlijke verhaal’, de ’gewone burgers en ’wij gaan niet over de ramingen van een ander’. Hoe dan? Het ministerie valt toch gewoon onder de verantwoording van de regering? Het geeft weer hoe krampachtig politiek bedrijven is geworden. En hoe krampachtiger politici bewegen hoe verder het draagvlak onder de bevolking voor de coalitie verdwijnt. De overheid is niet loyaal of dienend, maar gewoon een orgaan dat op mijn geld uit is en continu liegt, bedriegt en alles in haar voordeel uitlegt. Helaas heb ik weinig vertrouwen erin dat de logge overheid zich kan aanpassen.

Steven van der Bles