Ruilcilinder als oplossing

Hun zeer veilige alternatief is vervanging van de sleutelcilinder van de voor- of achterdeur door een ruilcilinder. Van deze cilinder heeft Buurtzorg een loper. De cliënt krijgt voldoende eigen sleutels in gebruik. Voordeel is ook dat er aan de gevel niet zichtbaar is dat er een hulpbehoevend persoon woonachtig is. Indien de voorziening niet meer nodig is wordt de originele cilinder weer teruggeplaatst. De gevel is dan weer als vanouds en zonder boorgaten.

Wichert v/d Hoorn,

Putten