’Nuchter blijven in KLM-zaak’

De nieuwe eigenaar lijfde de KLM niet direct in en liet de KLM zelfstandig voortbestaan. De nieuwe hoogste baas, een Canadees, met een nuchtere kijk op synergie (versterking door samenwerking), wil de beide bedrijven echt samenvoegen. Als eerste stap wordt hij de baas van de huidige KLM-directeur om over vier jaar afscheid van hem te kunnen nemen.

De nuchterheid in de media was en is volkomen zoek. In de afgelopen 50 jaar zijn honderden grote en kleine bedrijven overgenomen door buitenlandse multinationals. Hieronder waren ook oer-Hollandse bedrijven, (Hoogovens) vijfsterrenhotels en grotendeels de Nederlandse dagbladenmarkt. De aandacht hiervoor beperkte zich tot enkele regels op de financiële pagina’s.

Laten we blij zijn dat de KLM na de overname toch nog 15 jaar zelfstandig heeft kunnen werken.

Richte Lommert, Culemborg