’Erdogan toont zijn ware gezicht’

Hij probeert nog steeds de Koerden te verjagen, zoekt toenadering tot de Russen waar hij het plotsklaps zo goed mee kan vinden dat hij het S-400 raketsysteem mag kopen. Nu gaat hij echt naar olie boren waar hij geen rechten heeft en tart daarmee de EU die hij eigenlijk in zijn zak heeft omdat hij anders de illegale migranten weer hun gang laat gaan. Tevens ligt hij overhoop met de VS omdat die hun wapensystemen niet met het Russische systeem samen willen toelaten. Hij wordt gevraagd zijn piloten terug te halen uit de VS omdat de F-35 ook ontzegd wordt als hij met de Russen in zee gaat. Nu maar afwachten of Brussel de moed op kan brengen om Erdogan de wacht aan te zeggen.

Rob van den Broek, Amstelveen