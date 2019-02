Uitslag Stelling: Maak deze blunder goed

De Nederlander is woedend over de blunder met de energienota en wil vergelding. De verhoging is gefundeerd op achterhaalde cijfers uit 2017. Het kabinet heeft geflaterd en verantwoordelijk minister Eric Wiebes (Economische Zaken) reageert te nonchalant, vindt 98% van de deelnemers. Er wordt gefoeterd: „Ja, er moet zeker gecompenseerd worden en stuur deze regering weg, ze maken de ene na de andere misser.” Wat opvalt is dat velen vinden dat dit geen fout was, maar opzet. Een voorstemmer tiert: „Dit is ordinaire diefstal en doorgestoken kaart. De kosten moeten à la minute teruggedraaid worden en de belasting eraf.” Weer een ander merkt op: „We zijn opzettelijk op het verkeerde been gezet, dat doet de regering al jaren, het kwartje van Kok hebben we ook nog steeds niet terug.” En: „Fouten maken kan, maar daarna de arrogantie hebben dat iedereen het verkeerd ziet, is al reden genoeg om te compenseren.” En niet alleen voor de minima, vindt 36%. „Nogal Wiebes dat dit gecompenseerd moet worden,”,zegt een respondent, „maar wel voor iedereen, vooral voor de gepensioneerden. Wiebes is een hautaine brekebeen die alleen maar brokken maakt.” Een ander schampert: „De enige compensatie die hout snijdt, is het vertrek van Wiebes!” Mijn geloof in de politiek is weg.” Het vertrouwen in het kabinet is sowieso beschadigd (95%). Een deelnemer stelt: „Als iemand in de Kamer liegt, moet diegene aftreden. Dus als je voortdurend liegt, zoals Wiebes, is het geloof weg en aftreden de enige optie!” Een tegenstander van de stelling zegt: „Deze blunder ondermijnt zeker het al geringe vertrouwen in het kabinet. Maar compensatie moeten we uiteindelijk zelf betalen, gewoon de energiebelasting verlagen.” Maar daar is ook iemand op tegen: „Niets verlagen. We willen toch zo graag groener zijn, moet je ook bereid zijn te betalen.” Een ander sluit zich hierbij aan: „Ik snap al die ophef niet; het gaat om €334 min €180 is €154 per jaar, nog geen 50 cent per dag. Houd toch op met dat gezeur, betaal gewoon.”

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgende maand moeten uitsluitsel geven over de definitieve energienota, maar 84% van de deelnemers vindt dat te lang duren. „Het CBS is één pot nat met de regering en dus ook niet te vertrouwen. Van uitstel komt afstel, niets wachten op nieuwe ramingen. Terugdraaien of belastingdeel omlaag en laat de koopkrachtverbetering doorgaan.” Want 95% van de deelnemers gelooft daar niet meer in. „De regering beloofde dat de koopkracht zou stijgen. Dat kunnen zij waarmaken door de belastingen te verlagen.” Een ander moppert: „De regering verhoogt de btw, draait de gaskraan dicht, verplicht ons om huis en haard te isoleren, maar zelf meebetalen, ho maar. De gewone man kan dit niet meer opbrengen. Vaarwel koopkracht.”

Minder energie gebruiken dan? Nee, vindt 58%. „Minder gebruiken kan niet. Thermostaat op 18 graden, dikke trui en pantoffels aan. Alles is geïsoleerd, als het nog kouder moet, kunnen wij beter gelijk doodgaan.”