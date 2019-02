’Strenge EU-regel nekt visstand’

Oorzaak naar onze mening... het pulsvissen. De EU verplicht dat de beroepsvissers alles meenemen wat ze vangen. Door de stroomstoot die gegeven wordt krijgt al het zeeleven, dus ook de vissen die de kotters niet willen hebben, een klap en worden opgepakt door het net en meegenomen.

Deze vissen die of te klein of niet bij de gewenste soort horen, worden op de kant in een bak gegooid en daarna besmeurd met rode gifvloeistof om daarna vernietigd te worden. Te gek voor woorden want als deze vis direct wordt teruggegooid hebben ze een kans op overleven. Anders dienen zij als voer voor de andere vissen.

Deze strenge regel wordt opgelegd vanuit Brussel door mensen die er absoluut geen verstand van hebben. Ik begrijp dat de beroepsvisser zijn brood moet verdienen maar als dit zo doorgaat is er binnen een paar jaar helemaal geen vis meer voor de Nederlandse kust.

Rene

Hoofddorp