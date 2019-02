Brief 3: ’De rek is er bij ons helemaal uit’

En hoeveel moeten wij nog inleveren? Het eind van ons vertrouwen in dit kabinet is allang bereikt.

Minister Wiebes zegt „ramingen kunnen er naast zitten. Ik denk dat de mensen thuis dat ook wel begrijpen.” Laat ik u zeggen meneer Wiebes, en ik weet zeker dat ik spreek voor miljoenen Nederlanders, wij begrijpen er geen donder meer van. De rek is er bij ons helemaal uit.

Heel veel Nederlanders raken door deze blunder en het idiote gezeik over het milieu in de problemen. Het wordt tijd dat wij Nederlanders in actie komen. Laten wij eens beginnen om in maart onze stem te laten horen, misschien dat ze na de verkiezingen wakker worden in dit kabinet.

K. Bredius, Brielle

