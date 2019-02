’Hoe kunnen we nog vertrouwen hebben?’

Na forse bezuinigingen in de crisisjaren zouden we er eindelijk op vooruit gaan in het nieuwe jaar. Na ons maandelijkse loon en onze uitgaven te hebben bekeken is het antwoord: lariekoek!

Het rekenbureau voor de leefomgeving PBL rekent ons koopkracht plaatje wel even voor! Ze berekenen niet alleen onze energieprijzen, maar ook de ingrijpende klimaatmaatregelen. Inkomenseffecten tot 2030, en ze kunnen nog niet eens over 14 maanden de energieprijzen berekenen?

En 13 maart komen ze met een analyse ontwerp-klimaatakkoord. Onze groene regering mag zich wel goed beraden wat ze hiermee gaan doen. Want het vertrouwen in de politiek is nog verder gedaald.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela