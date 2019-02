’Houtkachel onderbelicht probleem’

De Nederlander krijgt momenteel allerlei aannames, plannen en oorzaken over zich heen. Er is echter één aspect, dat ik tot nu toe niet gehoord heb in politieke kringen: de toename van houtkachels.

Bij minder gasgebruik moet men zorgen voor een alternatief. Het minst ingrijpend is het kopen van een houtkachel. Was het vroeger alleen het weekend, dat je je ramen moest sluiten, nu is het een dagelijks gebeuren.

CO2, fijnstof en stank, veroorzaakt door houtkachels, allesbranders en open haarden, kunnen gewoon doorgaan met hun uitstoot. Is de reden soms, dat juist vaak de ’groene bangmakers’ op deze manier hun huisje verwarmen?

Joke van Leeuwen, Amersfoort