’We laten ons niks op de mouw spelden’

Bij de leden van de klimaattafel die het allemaal voor ons uitzochten heb ik zo mijn twijfels. Daarin hadden onder meer zitting (linkse) rakkers als Nijpels, Klaver, Wiebes, Jetten en vooral niet te vergeten Diederik Samsom.

Bij die namen doemen beelden op van drammers, leugenaars, sjoemelaars en bangmakers, die zelfs nog in staat zijn over hun eigen graf te regeren. Scholieren gingen massaal spijbelen om de straat op te gaan. Maar de gemiddelde Nederlander -het overgrote zwijgende deel van onze natie- gelooft niet zo in sprookjes en laat zich niks op de mouw spelden. En dat zal te zijner tijd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het stemhokje wel blijken.

Er zou dan wel eens sprake kunnen zijn van een politieke aardverschuiving.

Jan Muijs, Tilburg