’Benoeming Elbers ordinaire ruilhandel’

In het buitenland staan Nederlanders niet alleen bekend om hun loyaliteit, integriteit, punctualiteit, maar vooral om hun innovatieve vaardigheden. Daarnaast staan wij bekend als ervaren handelslui. Ik sprak eens een importeur van Nederlandse bloemen in Duitsland die het als volgt formuleerde: als er een Nederlander op bezoek komt om wat te verkopen, dan weet je bij voorbaat dat je te veel besteld, of iets bestelt dat je niet nodig hebt.

Mijn grootste compliment dat ik ooit kreeg met betrekking tot verkoop was bij de KLM in New York toen ik daar als supervisor sales werkte en honderden passagiers via Amsterdam naar Zürich wist te vervoeren terwijl Swiss Air een directe lijn New York – Zürich had. Opmerking aan mijn baas: „He could have sold me a bucket of shit”. Sorry voor de uitdrukking.

Prachtige bedrijven zoals o.a. Fokker en de Hoogovens zijn opgekocht door respectievelijk Duitse Dasa en Tata Steel. Fokker bestond toen 100 jaar, maakte prachtige vliegtuigen maar werd door Dasa van de markt gehaald met als gevolg dat er ruim 600 mensen hun baan verloren. De Hoogovens was zeer winstgevend en is momenteel de meest succesvolle vestiging van Tata Steel.

De herbenoeming van dhr. Pieter Elbers is niets meer dan een ordinaire ruilhandel geweest waardoor de zeggenschap over Nederlands kroonjuweel de KLM in handen van de Fransen is komen te vallen. Hiermee luiden wij het einde van het tijdperk KLM in. Er zullen dus niet alleen ontslagen vallen bij de KLM, maar ook bij de toeleveringsbedrijven.

Daarnaast krijgen we te maken met een strategie die niet past in de Nederlandse cultuur, wat een conflict teweeg zal brengen waardoor dhr. Elbers alsnog zijn koffers zal pakken.

Eerst hadden wij het debacle met Alitalia en nu maken we dezelfde fout met Air France. Stap uit die z.g. luchtvaart combinatie en ga weer op eigen benen staan zodat we weer trots kunnen zijn op de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld opgericht door Albert Plesman.

R. Musquetier, Den Haag