’Puinhoop bij semioverheid’

Daar bestaat een goede verklaring voor. Een monopoliepositie zonder winstoogmerk veroorzaakt onverschilligheid, inefficiëntie en gebrek aan prestatiedrang. Wij, de ’gewone’ man, worden daar de dupe van. Het aantrekken van management dat resultaatgericht betaald wordt, zou al een goede stap kunnen zijn om deze ambtelijke molochs in beweging te brengen. Het is bedenkelijk dat in het aanstellingsbeleid eerder wordt gekozen voor ex-politici dan voor ervaren puinruimers.

Obbe J. Meijer, Holten