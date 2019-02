’Machtsspel Air France en KLM spijtig’

Vanaf 2004 toen ik de fusie zelf van nabij heb meegemaakt heerst er al een machtsstrijd tussen KLM en Air France. Dat is ontzettend jammer want beide bedrijven hebben veel te bieden en kunnen elkaar juist goed aanvullen.

De kracht van de KLM zit vooral in de medewerkers die erg betrokken zijn en in haar innovatiekracht. KLM liep bijvoorbeeld voorop op het gebied van e-commerce, prijsvormingsstrategie en diverse andere zaken. Er zijn genoeg vernieuwende ideeën binnen het bedrijf. Het ontbreekt alleen soms aan executiekracht.

Air France heeft een groter en aanvullend netwerk. En het is ook het bedrijf dat de Concorde heeft ingevoerd, een van de innovaties in de luchtvaart. Op het gebied van executiekracht is Air France vaak wat beter.

In plaats van elkaar tegen te werken kunnen ze beter kijken waar ze elkaar kunnen versterken en aanvullen. Dat begint met een erkenning van beide kanten van elkaars kwaliteiten.

Misschien dat de Air France-directie zich daarvan nog wat beter bewust moet worden en KLM zou ook wat meer kunnen kijken wat Air France toevoegt. It takes two to tango!

Ronald Ritsma

Oud-KLM’er en auteur van het boek Macht & Invloed