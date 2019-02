Alles duurder? Welnee

Ik ben het niet eens met de veelgehoorde opmerking dat alles duurder is geworden. Ik doe al 50 jaar boodschappen in ’s lands bekendste supermarkt. Als je gebruikmaakt van de dagelijkse aanbiedingen en bonusaanbiedingen (2e halve prijs, 2e gratis etc.) valt het allemaal heel erg mee. Ik geef niet meer uit aan boodschappen dan de afgelopen jaren. Maar toegegeven, je moet er wel wat moeite voor willen doen en goed opletten.

Rob Tuinstra, Oegstgeest