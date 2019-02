Uitslag Stelling: Gokverslaving krijgt kans

Stemmers vinden het maar vreemd dat de overheid het gokken faciliteert. „Wat is de volgende stap, het legaliseren van cocaïne?” zo vraagt een deelnemer zich af.

Sommigen denken dat het legaal maken van gok-apps niet alleen verslaving, maar ook criminaliteit in de hand werkt. „Internetcriminaliteit zal alleen maar toenemen. Degenen de erop uit zijn, zullen er alles aan doen om de boel zo te manipuleren dat ze winnen.” Een andere respondent: „De gokwereld is altijd een criminele wereld. De overheid wordt nu mede crimineel, want alle regels gaan omzeild worden.”

Aanbieders van de apps moeten als het gokken legaal wordt, wel voldoen aan allerlei eisen. Bijvoorbeeld voor maximale inzet en minimale leeftijd. De Kansspelautoriteit gaat daar op controleren. Veruit de meeste respondenten vinden het goed dat de overheid de gokaanbieders strikte regels oplegt. Ze vinden het een uitstekende zaak dat probleemgokkers zichzelf - uit zelfbescherming - via een speciaal systeem kunnen afsluiten van kansspel-apps. „Ik vind het goed, maar dan ga ik er wel van uit dat er ook echt toezicht komt”, schrijft een deelnemer.

Anderen vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met het gedrag van burgers „Je kunt niet altijd je broeders hoeder zijn. Mensen kiezen er zelf voor om te gaan gokken, drinken, blowen en roken. Neem je eigen verantwoordelijkheid als je ergens aan begint. Ook zouden mensen het zelf moeten signaleren als het te dol wordt en hulp zoeken.”

De overheid denkt dat er jaarlijks ca. 11 miljoen euro aan kansspelbelasting binnenkomt. De meeste stemmers vinden dit een te voorzichtige inschatting. Zij denken dat de overheid meer gaat verdienen aan het legaliseren van online kansspelen. „Gokken betekent gewoon kassa voor de overheid”, zo oordeelt een van hen. „Als er geld valt te verdienen, dan gaan meteen alle normen overboord en kan ineens alles, dus ook gokken.”

De meeste stemmers zouden het een goed idee vinden als de opbrengst van de kansspelbelasting gebruikt zou worden om gokverslaving te bestrijden. Een stemmer vindt dat juist hypocriet. „Het gokken vrijgeven is toch een vorm van aanmoedigen.”

Een enkeling ziet het helpen van gokverslaafden niet zo snel gebeuren, omdat de overheid „toch het lak heeft aan het wel en wee van de burger. Als er maar geld binnenkomt...”

Onder de stemmers is het online gokken trouwens niet echt populair. Een miniem percentage doet er maar aan. Als online casino’s gemeengoed worden, gaan wel iets meer respondenten een gokje wagen, denken zij zelf. Bij online gokken is de kans op verslaving het grootst, schatten ze in. Sommigen zien meer gevaar in het casino of de fruitautomaten. Een enkeling spreekt zelfs van een kraslotenverslaving.

Sommigen hebben van dichtbij meegemaakt wat gokverslaving teweeg kan brengen. „Mijn beste vriendin is gokverslaafd. Ze kan nu niet de deur uit vanwege de kinderen. Maar ik ben bang wat voor wat er gebeurt als ze het straks thuis kan doen.”