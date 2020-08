Toch even nieuwsgierig naar ’Hitlers diamanten’

Natuurlijk gaat er een alarmbel af wanneer je een persbericht krijgt met de belofte van een enorme onthulling over Hitler. Zeker wanneer dit in een boek komt te staan waarin ook meer zal zijn te lezen over de onbekend gebleven dochter van de Führer. De reflex is in Outlook op het prullenbakje te drukken. Toch maakte het me nieuwsgierig genoeg om even te gaan kijken bij de presentatie van ’Hitlers diamanten’.