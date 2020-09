Trump krijgt tegenstander van formaat

Het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg (RBG) geeft de Amerikaanse presidentverkiezingen een bizarre wending. Naar mijn idee was Trump onderweg naar een overwinning, maar deze wordt nu ernstig gefrustreerd door RBG. Ik kon me al een tijdje niet voorstellen dat Biden de race met Trump tot drie november volhield. Bidens geestelijke instabiliteit is momenteel zo groot dat je aan hem geen enkele functie kunt toevertrouwen.