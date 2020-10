’Voorbeeld nemen aan buurlanden’

De hele wereld draagt ze en voelt zich er veilig mee. Als Rutte zegt „ik ben van mening dat het dragen weinig of geen bescherming biedt”, is dat gesouffleerd door van Dissel.

Deze beriep zich eerst op een Noorse studie, die korte tijd later door diezelfde Noren onderuit gehaald werd. De man toont enkel grafieken waar zelfs de meeste Kamerleden geen snars van snappen

In zijn eerdere optredens, maakte hij ook reeds fouten. Artsen hanteren een zwarte lijst, ook hierop staat de heer van Dissel genoemd. Nu het te laat is en als ook de regulaire zorg in de verdrukking komt, wordt er nog steeds niet van een landelijke draagplicht gesproken.

Zou het niet tijd worden de bezem eens door al die adviseurs halen en het beleid op onze buurlanden af te stemmen.

Bij alle andere zaken kijken ze daar en halen er uitbaat ze kan passen in hun beleid. De artsen Gommers en Kuipers hebben reeds de problemen aangehaald, die ons te wachten staan, maar van Dissel en Rutte weten het beter.

J.A. Bossink

Oldenzaal