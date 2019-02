Brief 2 ’Grijp nu ook in voor KLM’

Richt een nieuwe holding op, steek er 1 miljard euro in om zo een 25 procent belang te verwerven. Dat de overheid snel kan beslissen, zagen we tijdens de bankencrisis toen Fortis bijna failliet ging en de heer Wouter Bos het Nederlandse deel redde.

Dat zou de overheid ook moeten doen met KLM, voor het te laat is. Als de banenmotor KLM en Schiphol hapert of kapot gaat, kost het de staat een veelvoud en is het leed niet te overzien.

Steven Verhaar, Wijk bij Duurstede

