Het is één grote aanklacht tegen het beleid en de werkwijze van onze klimaatminister Wiebes. Maar liefst een halve krantenpagina was nodig om alle feiten op een rijtje te zetten en het volledige falen van deze bewindsman uit de doeken te doen.

De schellen vallen je daarbij van de ogen. De enige vraag die ik dan nog kan stellen is: Hoe is het mogelijk dat deze man nog steeds op zijn post zit waarvoor hij totaal ongeschikt is?

Wat is toch de reden, dat zijn baas - premier Rutte - hem niet allang uit zijn functie heeft ontheven! Want dat het handhaven van deze brekebeen uiteindelijk schadelijk zal zijn voor Rutte zélf en zijn VVD, moge duidelijk zijn.

Dit kan zo natuurlijk niet langer. Wie bevrijdt Wiebes uit zijn lijden?

Jan Muijs, Tilburg