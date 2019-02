Toen ik een keus had gemaakt en ik aan de verkoper vroeg of hij mijn gegevens wilde overzetten, zei de jongeman: Nee, dat moet u zelf doen. Ik heb hem vriendelijk bedankt en ben weggegaan zonder nieuwe telefoon. In een andere telefoonwinkel in Amsterdam trof ik een jongedame die wel zo behulpzaam was.

Marijke van der Burg, Helmond