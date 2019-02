’Straf wangedrag politiek hard af’

Bijvoorbeeld, de NS en het ABP is semiverheid. De lieden van het CBS, CPB, UWV, etc. zijn gewoon ambtenaren en dat is helemaal geen semi-overheid. Daarom is enig wantrouwen over de rapportage wel gewenst. Het PBL voerde zelfs onlangs als verontschuldiging aan voor de geflikte rekenmodellen, dat haar ambtenaren ook maar mensen zijn met eigen inschattingen. Een beschamende vertoning.

De oorzaak van de malheur is een heel andere. De gremia van deze instellingen kunnen feitelijk worden beschouwd als een verlengstuk van de zittende politieke elite. Met behulp van variabele definities, speculatie, extrapolatie en trendinschatting waar je alle kanten mee op kunt, kunnen zij steeds weer een positief beeld schetsen ter profilering van ons zo ’succesvolle’ kabinet.

Met als conclusies bv: dat de economie booming is, dat de werkloosheid bijna is opgelost, dat de criminaliteit afneemt, dat we het beste zorgsysteem van de wereld hebben (een recent quote van Rutte), dat de EU de heilige graal is, dat het OV prima draait en dat we er financieel allemaal op vooruit gaan. Niks van waar dus.

Ik reken op de wijsheid van de kiezer dit politiek wangedrag hard af te straffen om het coalitiezetelverlies in de Eerste Kamer zo groot mogelijk te maken. Dan kunnen vele wetsvoorstellen rond de klimaatmythe, gas afschaffen en lastenverzwaring meteen de afvalbak in.

R. Vermeer - wetenschapsjournalist, Uden