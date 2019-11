’Waarom ook elektrische auto’s 100 km/uur?’

Kabinet Rutte, linkse politieke partijen, milieuorganisaties en zelfs de ANWB promoten de aankoop van elektrische auto. Heel veel burgers hebben het voorbeeld trouw opgevolgd. Hebben een extra dure investering gedaan. En als hoofdprijs krijgen de bezitters van elektrische auto’s van kabinet Rutte en VVD de instructie om maximaal 100 km te rijden overdag.

Oh ja, oude dieselauto's die veel schadelijke stoffen uitstoten mogen blijven rondrijden want daar kan het kabinet Rutte vanwege Europese regelgeving en anderszins niets aan doen. Er is een door het kabinet zelf geschapen stikstofprobleem dat er in feite niet bestaat.

Nederland wordt geregeerd en gedicteerd door D66 en GroenLinks in nauwe samenwerking met linkse milieu activisten. Alleen vervroegde verkiezingen kan hierin verandering brengen.

M. Loermans