’Dupe van chaos bij CBR hoeft niet’

Omdat ik bijna 80 jaar oud was moest ik uiteraard worden gekeurd bij een arts. Na het insturen van het ingevulde formulier moest ik twee maanden wachten. Daarna een bericht gekregen om naar een oogarts te gaan voor keuring. Ogen waren prima. Mag zelfs zonder bril rijden.

Formulier oogarts opgestuurd. vier weken wachten op antwoord van het CBR. Rijbewijs was inmiddels verlopen. Mocht dus niet meer rijden. Ruim drie weken zonder rijbewijs gezeten. Uiteindelijk heb ik mijn nieuwe rijbewijs bij de gemeente kunnen ophalen.

Knap waardeloos. Als het CBR van tevoren weet dat het vernieuwen langer gaat duren, stel ik voor dat de aanvrager een brief met stempel krijft waarin staat dat het rijbewijs tijdelijk is verlengd zodat je toch kunt rijden. Nu wordt de aanvrager de dupe van het feit dat de organisatie bij het CBR een chaos is. Het is maar een idee van een, inmiddels, 80-jarige blije rijder!

Wim Broekhuizen, Den Haag