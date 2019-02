’Gemiste kans voor Jinek’

Zo ook gisteren tijdens Jinek waar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterschap – Stientje van Veldhoven van de D66 – aandacht vroeg voor de mondiale plasticsoep. Dat hier wat aan gedaan moet worden, is duidelijk.

Maar dan meteen weer beginnen over de toename van de wereldbevolking naar 10 miljard, en dat we dan driemaal de aarde nodig hebben om al deze mensen te voeden, overigens dezelfde retoriek als bij de Pvdd, is toch weer duidelijk een signaal van bangmakerij.

Opmerkelijk echter dat Jinek niet eens riposteerde met de opmerking: „Maar waarom moeten we naar die 10 miljard inwoners?” Wordt het niet eens tijd dat bewindslieden zich gaan buigen over programma’s om de bevolkingsexplosie terug te dringen? Kortom, geen alertheid gedurende de interviews, louter aanhoren van de gebruikelijke riedels.

Weer een gemiste kans van dit keer Jinek.

R.L. van Hasselt, Gieten