Uitslag stelling: ’Politie moet coulant zijn’

Over vertragingen bij het verstrekken van rijbewijzen regent het namelijk klachten. Die vertragingen had het CBR moeten zien aankomen, zo vinden de meeste respondenten. Het probleem zit ’m vooral in het toegenomen aantal rijbewijskeuringen voor automobilisten boven de zeventig jaar. Zo meldt een stemmer dat hij al zeven maanden met zijn tachtigjarige vader boodschappen moet doen, omdat hij momenteel geen geldig rijbewijs heeft.

Er zijn over de 300 klachten binnengekomen bij de ombudsman, volgens bijna alle stemmers is dit het teken dat de problemen heel erg groot zijn. Bijna iedereen vindt een goed functionerend CBR belangrijk voor Nederland.

Heel veel Nederlanders hebben door de vertragingen geen geldig rijbewijs kunnen krijgen. Als iemand dan toch gaat rijden, dan moet de politie dat maar door de vingers zien, zo vinden veruit de meesten. Een grote meerderheid vindt het dan ook begrijpelijk dat Nederlanders zonder geldig rijbewijs toch de weg op gaan. ,,Je zou deze groep tegemoet moeten komen door het rijbewijs geldig te laten verklaren, tot er een nieuw exemplaar is”, zo suggereert iemand als oplossing.

Driekwart van de respondenten denkt wel dat de problemen bij het CBR uiteindelijk kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. ,,Het is echt noodzakelijk om levensgevaarlijke bejaarden van de weg af te krijgen. Die veroorzaken aan de lopende band ongelukken”, zo constateert een van de respondenten.

De rijbewijskeuringen blijven nog wel nodig, zo vinden de meeste stemmers. Iemand pleit voor een verhoging van de leeftijd voor deze keuringen. ,,We gaan er wel vanuit dat mensen nog kunnen werken tot op hoge leeftijd. Dus je moet ook op hogere leeftijd nog capabel zijn om auto te rijden.”

Gedupeerde burgers die door de achterstanden niet meer kunnen rijden, moet het CBR financieel tegemoetkomen, zo vinden bijna alle stemmers. Een idee hiervoor is het nieuwe rijbewijs gratis te verstrekken. Een ander plan: ,,Reiskostenvergoeding, maar ook het vergoeden van schade die is ontstaan door het niet meer kunnen uitvoeren van werk.” Een stemmer heeft twee collega’s die als chauffeur al vier maanden geleden hun rijbewijs hadden moeten hebben en nu in de loods moeten werken. ,,Ze missen overuren en onregelmatigheidstoeslag omdat ze niet meer op de weg zitten.” Om die reden zou een respondent graag zien dat het CBR onder grote financiële wordt gezet. Door bijvoorbeeld per dag vertraging een vergoeding te laten betalen aan de dupeerde burgers.

Het CBR is in afwachting van een nieuw digitaal systeem, dat de problemen moet oplossen. Twee derde van de respondenten gelooft hier niet zo in. Een stemmer vindt het een onzalig plan, zeker voor de groep die een rijbewijskeuring moet ondergaan. ,,Alles digitaal is voor de groep boven de zeventig helemaal geen optie.” En een ander: ,,Als het wachten is op het digitaal systeem, dan weet je dat dat niet gaat lukken. Zoals bij elke overheid gaat ook dit niet werken.”