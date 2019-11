Uitslag stelling: ’IS-kinderen niet welkom’

De meeste respondenten denken dat het voor Nederlandse ambtenaren veel te gevaarlijk is om het IS-kroost te repatriëren uit kampen in Noord-Syrië. De jihadistische moeders en kinderen komen pas voor hulp in aanmerking, vindt meer dan de helft van de deelnemers, als zij op eigen kracht een Nederlandse ambassade of consulaat in Turkije of Irak weten te bereiken.

Menigeen stelt dat de vrouwen zelf een (foute) keuze hebben gemaakt en dat zij nu de consequenties daarvan moeten accepteren. „Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten”, klinkt het. Ook is het wantrouwen over de kalifaatgangers groot: „Die moeders willen toch niet op de westerse manier leven en hebben een vrijbrief om deze te vernietigen.” En: „Zij brengen haat en zijn gehersenspoeld, dat komt nooit meer goed.” Ook de (oudere) kinderen zijn volgens sommigen niet meer te redden: „Het zijn 56 tijdbommen. Zij hebben niets anders geleerd dan het haten van anders- of ongelovigen.”

Toch oordeelt een enkeling mild over de zaak omdat het IS-kroost immers niet zelf heeft gekozen voor het kalifaat en de haatdoctrines tegen het Westen. „Het lijkt mij zeer verstandig dat de kinderen uit de invloedssfeer van hun moeder komen. Laat ze maar opgroeien bij grootouders of familie die niet van die achterlijke denkbeelden erop na houden. Misschien komt het dan nog goed met ze.”

Velen (44 procent) hopen stiekem dat de Koerden, die de IS-kampen bewaken, de kinderen niet zullen laten gaan zonder hun moeders. Maar dit scenario zou ook de terugkeer van de moeders dichterbij kunnen brengen omdat de Haagse rechtbank bepaald heeft dat in dit geval de inspanningsverplichting ook voor de vrouwen geldt.

Als Den Haag niet de helpende hand toesteekt, verwachten veel respondenten dat Nederlandse IS’ers toch ’onder de radar’ zullen terugkeren, simpelweg omdat Turkije, Irak en Syrië niet zitten te wachten op deze kalifaatgangers. Hoewel velen ook hopen dat Syrië doordrukt en de Koerdische gebieden in Noord-Syrië intrekt waardoor de IS-gevangenen onder de verantwoordelijkheid van de Syrische president Assad zullen gaan vallen. En deze dictator staat niet nou niet bekend om zijn vredelievendheid en zijn eerbiediging van de mensenrechten.

Mochten de kinderen en vrouwen toch naar Nederland komen, dan vindt de meerderheid dat zij wel in ’quarantaine’ moeten om de jihadistische geloofsleer af te leren. Tevens moeten vrouwelijke uitreizigers zich voor de rechter verantwoorden. Of zij kunnen worden veroordeeld, wordt dan wel weer betwijfeld omdat bewijs van oorlogsmisdaden veelal ontbreekt.

Drie op de tien deelnemers vinden dat de Staat gehoor moet geven aan het Haagse vonnis. Zij menen ook dat Nederland een zorgplicht heeft. Zo stelt iemand: „Of je het leuk vindt of niet, de moeders en de kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit. Zij hebben recht op steun van Nederland en uiteraard moeten de volwassenen berecht worden en de kinderen intensief begeleid. Ze laten stikken kan niet.”