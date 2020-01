’Ook vuurwerkbezit verbieden’

De huidige situatie is dat de legale verkoop beperkt is tot enkele dagen vóór oudjaar en dat het afsteken slechts mag gebeuren tussen 18:00 op 31 december en 02:00 op 1 januari. De praktijk is echter dat vanaf begin december het knallen eerst aarzelend, maar onderweg naar eind december steeds frequenter klinkt. Ik begrijp best dat het moeilijk is om deze afsteektijd te handhaven, maar hoe denkt men een veel verdergaand verbod te gaan handhaven als het met het huidige al niet lukt?

Het probleem is dat handhaving alleen mogelijk is als de dader op heterdaad wordt betrapt en dat is vrijwel onmogelijk. Een extra complicatie is als het een groep betreft, want wie van die groep stak nu het vuurwerk af? Ik pleit er daarom voor om niet alleen het afsteken, maar ook het in bezit hebben van vuurwerk te verbieden.

Verder moeten zowel de daders als de meelopers worden vervolgd, want zij stimuleren door hun groepsgedrag het afsteken. Deze maatregelen, in combinatie met preventief fouilleren van de zich verdacht gedragende groepjes, zouden de handhavers de instrumenten geven om de verboden te handhaven die de overheid nu overweegt.

C. van der Toorn

Oude Wetering