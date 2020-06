’Schouders eronder om bedrijf te redden’

Bekijk ook: Uitstel hoger loon voor honderdduizenden

Dat loonsverhogingen in voorkomende gevallen mogen worden uitgesteld maar niet komen te vervallen is terecht. Maar waarom moeten de vakbonden dan toch weer compensatie eisen in de vorm van extra vrije dagen.

Is het nou zo moeilijk om een keer zonder allerlei gezeur je schouders er onder te zetten om het bedrijf overeind te houden? Als die compensatie niet gegeven wordt, de loonsverhoging dus door moet gaan en we na een paar maanden, wegens faillissement met z'n allen op straat staan, hebben de bonden dan hun zin? Hou toch eens op met dat eeuwige gedram over marginale kortetermijnzaken en denk aan de toekomst.

Geert Boogaard