De NPO mag wel wat goedkoper!

Reclames vormen de grootste ergernissen van tv-kijkend Nederland, zo blijkt ook weer uit de reacties. Dus, zegt Edwin V. kun je twee vliegen in een klap slaan: „NPO3 verdwijnt. De opbrengst die daaruit komt, kun je gebruiken om NPO1 en NPO2 reclamevrij te maken.”

Goed idee, zegt ook Henkhaarlem1. Maar zorg dan wel voor een breed draagvlak bij iedereen en „verlos ons van dat correcte, linkse, eenzijdige en populistische verhaal wat wordt verkondigd.” Het kan nog wel scherper, vindt Ernesto1002: „Gewoon één zender van maken én minder bobo’s. Zo wordt alles betaalbaar en hebben de oudjes die veel tv kijken toch nog hun zondag-tv.” Pieter.ace: „Er is geen enkele reden om dit geldverslindende, linkse bolwerk in stand te houden. Vandaag de dag is de NPO een werkgelegenheidsproject. Als we nou eens één tv- en één NPO-radiozender overhouden; dan kunnen de commerciëlen precies dat maken waar behoefte aan is, in plaats van ons door de strot te persen wat links/NPO leuk vindt om te maken.” J.sinnema674 meent dat er geen geld bij hoeft: „Als de Volkskrant en De Telegraaf prima zonder publiek geld kunnen, waarom dan niet de VARA en de AVRO/TROS?”

Overigens zouden we best helemaal zonder NPO kunnen, meent toch nog een fors deel van de bezoekers. Stork A. zegt bijvoorbeeld: „Het zijn vooral staatszenders, die via verschillende programma’s het selectieve linkse geluid laten horen. RTL en SBS kunnen ook prima zelf hun broek ophouden. Als de NPO dit niet kan zonder miljoenen van de burgers (via de staat), dan kunnen de programma’s die wel renderen overgeplaatst worden naar RTL of SBS. Klaar.” En ook van Ceessie25 mogen de ’publieken’ verdwijnen: „Natuurlijk kunnen wij tegenwoordig makkelijk zonder deze ’staats-tv’, met dik overbetaalde presentatoren en presentatrices, die geheel voorgeprogrammeerd door diverse ’programmaleiders’ hun verhaaltje van een stukje papier of schermpje af mogen lezen.”

"Ik erger me aan die commerciëlen die om de zeven minuten het programma of de film onderbreken voor reclames"

En toch, er zijn ook mensen echt gehecht aan de publieke zenders. Zwanen-fluisteraar bijvoorbeeld: „Afschaffen zou de zoveelste schandaligste ingreep zijn, die wij aan het rode pluche te danken hebben. Alles, maar dan ook echt alles wordt de nek omgedraaid.” Volgens Adrievandeswaluw154 ligt er ook een duidelijke taak voor de NPO: „De publieke omroep laten bestaan is bittere noodzaak. Onderwerpen die in het maatschappelijk belang zijn, zullen dan nog uitgediept en vervolgens uitgezonden worden. Iets wat bij de commerciële omroepen vrijwel ondenkbaar is.”

De voorstanders van behoud van de NPO zijn niet blind voor de gebreken van het publieke net. Riannebruggeman431 zegt daarover: „Het verwijt aan de NPO van eenzijdige benadering van onderwerpen in programma’s als DWDD en Pauw is terecht. Maar, net als veel andere inzenders, moet ik er niet aan denken aangewezen te zijn op zenders als RTL, SBS en dergelijke.”

Hans Bjorn is ronduit voor behoud van de NPO: „De publieke omroep moet blijven. Ik erger me aan die commerciëlen die om de zeven minuten het programma of de film onderbreken voor reclames. Ik snap wel dat dat hun verdienmodel is, maar het moet niet storend worden zoals nu het geval is.” EddyA1 meent: „De NPO geeft heel veel kijkplezier. Educatief, informatief en toch heel plezierig om naar te kijken. Zonder de NPO blijft alleen plat amusement over.”

Of er blijft helemaal niets over, zo schetst Willemina: „Weg met die politiek getinte zenders. En weg met die De Mol-zenders met hun kinderachtige spelletjes en steeds diezelfde lui in beeld.”