’Loon naar werken bestaat niet meer’

Het is nu andersom, niet werken loont meer door alle toeslagen en compensatieregelingen. Het nivelleren onder het mom van de sterke schouders is zo ingeslepen dat het een vanzelfsprekendheid is geworden binnen de politiek. Zo ook met het oog op de vergoedingen in relatie met energiekosten. De realiteit is volledig uit het oog verloren door een onevenredige belastingdruk op de middeninkomens die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

T. Langbroek