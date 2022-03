’Gemiste kans voor Ajax’

Bekostigde tijdens zijn (onnodige) dopingschorsing zelf zijn trainingskamp met keeperstrainer, fysiotherapeut en voedingsdeskundige in Salou. In de zomer van 2019 bood Onana zelf aan om na 2022 weer zijn contract te willen verlengen. Marc Overmars en Edwin van der Sar vonden dat niet zo nodig! Wat een gemiste kans van Ajax om ondanks Onana’s dopingzonde niet met één van de vijf beste keepers ter wereld in zee te hebben willen gaan! Dit gaat Ajax in de komende jaren vele punten kosten. Wellicht minder kampioenschappen en zeges in de Champions League!

Krijn Schoonderwoerd,

Leiden