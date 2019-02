Brief 1 ’Bangmakerij met pensioenen’

Ik lees dat de bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar grote financiële gevolgen zouden hebben voor de pensioenfondsen. En dat ten koste van pensioenpremie, die hierdoor omhoog zouden moeten gaan. Dit is een leugen en een bangmakerij op niets af.

Nu ben ik niet de financieel specialist van Nederland maar mij staat bij dat de pensioenpremies hierin niet te hoeven stijgen omdat dit niets met de uit te keren AOW heeft te maken. De afgesloten pensioenen keren gewoon uit op 65-jarige leeftijd! Of de AOW-leeftijd nu 66 of 70 jaar is/gaat worden!

Dus waarom dit invloed zou hebben op het bevriezen van de leeftijdsverhoging van de AOW is mij totaal niet duidelijk.

Wat mij wel duidelijk is dat de Nederlandse Staat er al vanaf de invoering van de AOW in 1956 een zooitje van heeft gemaakt. Als men vanaf het eerste moment de toen ook ingevoerde AOW-premiebetaling in een pot had gestopt en goed had beheerd, dan was er nu niets aan de hand geweest. Maar nee, van af het eerste moment heeft de Staat dat binnen gekomen geld en de overwaarde daarvan, steeds weer ergens anders voor gebruikt.

Onjuiste feiten en verdraaide waarheden zijn nu een gewoon aan het worden.

M. Schultz

