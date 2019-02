’Uitweg CBR: Verstrek tijdelijke rijbewijzen’

De leiding van het CBR, maar ook degenen op het ministerie die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van rijbewijzen hebben totaal geen inlevingsvermogen noch enige visie. Ze zijn als glas, al er bewogen wordt breken ze. De problemen van de groep ouderen die nu onder het vergrootglas van de overheid liggen zijn daarvan het gevolg. Zij zijn in het bezit van een geldig rijbewijs en als dit gaat verlopen laten ze zich keuren en vragen een nieuw rijbewijs aan.

Deze mensen voldoen aan de gestelde regelgeving door op tijd aan te vragen, maar de overheid c.q. het CBR kan niet op tijd leveren. Door die starre houding blijven zij in gebreke, dus waarom niet het oude rijbewijs in stand houden tot het CBR alles op orde heeft? Of lever deze groep bijv. tijdelijk een vervangend document.

Het CBR wil te veel vasthouden aan de starre regels en denkt zelf niet meer vooruit. Bij een probleem slaat men op tilt. Er moet met onmiddellijke ingang aan deze gang van zaken een einde komen. De falende directrice en de verantwoordelijk minister moeten een schop onder hun achterste krijgen, uiteraard zonder wachtgeld.

Rob v.d. Broek,

Amstelveen