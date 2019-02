’Stel toekomst Schiphol veilig’

Het blijft rommelen wat betreft Schiphol. Om de economische waarde van Schiphol ook voor de toekomst te behouden, is het zaak om zo snel mogelijk tot een vaststaand besluit te komen.

Uitwijken naar een eiland in zee blijkt mogelijk, maar het is misschien veel goedkoper om een nieuw vliegveld op een eiland in het IJsselmeer aan te leggen. Daarbij is deze ligging veel meer centraal.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk